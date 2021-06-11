金管會為了解新冠肺炎疫情對保險業的風險承擔能力及資本適足率（RBC）影響，首度對保險業辦理壓力測試。結果顯示，保險業在3大情境的整體資本適足率及淨值比仍屬穩健，但據悉有5家壽險業在市場風險情境下處於危險邊緣，已要求提出財務改善計畫。

金管會表示，此次壓力測試是以去年底財報為基準，希望強化保險業風險管理能力，協助業者思考在極端情境下的公司風險承受能力及應有因應對策。測試情境則設定保險風險、市場風險及氣候變遷風險等3面向，對於保險業清償能力的影響程度。

保險局副局長王麗惠表示，在參考過往國外疫情死亡率及罹病率的測試情境下，壽險業及產險業整體資本適足率分別為286.08％、472.26％，淨值比為7.62％及34.27％，仍高於法定最低標準200％、3％，顯示保險業在新冠肺炎疫情衝擊情境下，仍具穩健風險承擔能力。

而參考國內外金融市場可能波動情況的市場風險測試結果，壽險業及產險業的整體資本適足率分別為237.72％、440.5％，淨值比為6.71％及32.37％，均高於法定最低標準，顯示保險業若遭遇2008年金融海嘯時的全球經濟景氣及金融環境變動時，整體風險尚屬可控。

至於產險業面對氣候變遷風險壓力測試部分，此次測定強颱連續侵襲造成的巨災情境，結果顯示產險業資本適足率為422.3％、淨值比為30.06％，亦高於法定最低標準，顯示產險業在氣候變遷的極端情境下，具備足夠的清償能力。

不過，王麗惠坦言，有部分保險業者因吸收損失能力較弱，面對金融市場波動時受衝擊較大、處於低空飛過的危險邊緣，已要求公司強化風險控管措施，提出改善計畫後動態監理。據了解，是在設定金融海嘯時的市場風險情境中，有5家壽險業者的表現較弱。

(時報資訊)