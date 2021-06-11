台灣鋼鐵集團旗下扣件線材廠春雨（2012）5月自結合併營收9.68億元，較去年同期成長81.9%，再創歷史新高。1-5月自結合併營收約為42.3億元，較去年同期增加35.8%。公司表示，目前訂單看到第四季，對下半年營運展望持續樂觀。

春雨表示，受惠於歐美、大陸疫後強勁需求，以及台商回流投資建廠等因素帶動，拉升鋼鐵需求，第二季接單持續熱絡，價量齊揚，台灣、大陸及印尼三大生產基地線材扣件出貨暢旺， 加上5月台灣營收創歷史新高，帶動5月營收突破4月的9.49億元，再創歷史新高。

全球景氣升溫，加上美國大力推動基礎建設帶動鋼鐵需求暢旺，大陸因環保因素而減產，加上取消鋼材出口退稅，增加出口成本，導致亞洲鋼材供需吃緊。

春雨指出，中鋼本月中旬將開出第3季盤價，預期將會續開漲盤，國內鋼材需求仍舊火熱，市場也出現哄抬鋼價、囤貨、惜售的情形，因訂單急速增加，使得出口船運一櫃難求，運費持續上揚，也衝擊外銷作業之順暢。受惠於公司能夠取得穩定且足夠的料源，因此這一波訂單增加時能有足夠的原料可生產，目前春雨訂單能見度可達第四季，並將擴充部分產線來因應，公司樂觀看待下半年營運表現。

(時報資訊)