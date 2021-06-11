感測元件大廠光磊（2340）公布5月營收3.3億元，月減35.21%、年減17.81%；第2季向來是感測元件的淡季，第二季營收預料將比第一季營收大幅減少，也將影響獲利。

光磊發言人戴菁甫博士指出，5月營收比4月的5.1億元大幅下滑，主要是船期貨運航班行程在疫情期間更顯得嚴峻，以至於出貨時程不順暢，再加上分班分流減產減量所導致。因此光磊持謹慎保守態度面對市場與大環境的劇烈變化，且原物料漲價也反應在產品銷售上，導致獲利將遭受壓縮，再加上重複下單的疑慮未解，這種不利產業出貨的情況可能要持續數月。

戴菁甫表示，光磊全力配合政府做好疫情管控，分班分流減產減量，減少染疫風險，先維持員工健康良好的戰力，才可以在未來戰勝疫情時，全力進行下一波衝刺。

光磊第一季在銷售續增以及漲價效應帶動，營收比去年同期大幅增長約36%立下好基礎，雖5月營收明顯減少，前5月營收24.23億元，仍年增19.38%。

光磊2021年第一季營收15.83億元，年增36.02%，受惠漲價效應，毛利率年增1.6個百分點至31.36%，淨利2.45億元，歸屬於母公司業主淨利2.45億元，年增1倍，基本每股盈餘0.66元，比去年同期的0.32元倍增。

(時報資訊)