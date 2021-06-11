全台疫情嚴竣，民間也提出購買疫苗的申請，李尚宇律師表示在法令上並非不可行，如果衛福部駁回申請，雖不排除後續行政救濟，但以手續便捷及疫苗有使用期限的狀態下，冗長的司法程序恐無太大意義，司法裁決如不能火速審結，恐無法解決爭議。

李尚宇律師表示，依照藥事法，所有藥品及疫苗之輸入，原則上要依正常的程序，藥品或疫苗申請送件需要取得原廠授權書，主管機關核准後，疫苗才能輸入，並且疫苗還須經過取樣檢測，經檢驗合格後，確認能夠安全地施打在國民身上，才完成疫苗輸入、使用流程。

他說，因應Covid-19的疫情，目前世界上主要使用的幾種疫苗是透過緊急授權（EUA）的方式，簡化疫苗正式可以使用的程序。在我國進口藥品或疫苗，如果以「因應緊急公共衛生情事之需要」為申請依據者，「特定藥物專案核准製造及輸入辦法」並無限制申請人的資格。

李尚宇律師指出，依照藥事法及「特定藥物專案核准製造及輸入辦法」，民間購買疫苗並向中央政府申請專案核准依法有據，但衛福部如果駁回，目前多仍是依照主管機關駁回的理由進行修正後重新送件申請，況如嬌生疫苗只有3個月效期的情況下，以司法途徑進行救濟，似乎無法解燃眉之急。

(中時 )