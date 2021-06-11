氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日各地天氣晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後有「強對流」近山區發展，桃園以南部分平地亦受影響，有「劇烈天氣」發生的機率，要注意氣象局發布的特報。

吳德榮說，12日、13日各地天氣晴朗、白天炎熱；大氣不穩定度略提高，午後「強對流」近山區發展，平地受影響範圍擴大，要持續注意氣象局發布的特報。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，今日起南海「熱帶擾動」有發展的趨勢，大致往西北西通過海南島、朝再廣西、越北一帶進入陸地。將導致南海的「西南氣流」增強，且於14日起抵達台灣附近，並持續影響至18日；19日「梅雨滯留鋒」三度重返台灣，但為期末的模擬、待觀察。

吳德榮指出，「西南氣流」影響期間，會有強弱的變化，當氣流強時，迎風面中南部有較大降雨,並擴展至背風面的北部及東半部；氣流弱時，主要降雨則侷限在中南部。迎風面中南部的降雨為不定時的，日夜皆有機率，而背風面北部、東半部則有日夜變化、比較偏在午後。至於「西南氣流」環境下所激發的「中、小尺度對流系統」，則已非模式所能模擬，屆時需特別注意氣象局的即時訊息及特報。

(中時 )