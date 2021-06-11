小編今天（11日）精選5件不可不知的國內外財經大事。各金控公司自結數，5月稅後淨利與4月相比，僅永豐金一家小幅月增3.82％，13家獲利均較4月衰退，新金光更出現單月虧損，原因是進入三級警戒，民眾減少出門，影響所及，包括銀行各項手續費收入及保險公司保單銷售均明顯受到衝擊。

【1】全體金控5月淨利 銳減四成

15家上市櫃金控公司公布5月自結獲利，受到本土疫情升至三級的衝擊，各項核心業務大受影響，全體稅後淨利月衰退高達四成，其中有12家月減二位數，六家減幅更逾三成，另有一家單月虧損。但累計前五個月稅後淨利2,802.49億元、續創同期新高，年成長仍逾九成，主要是前四個月賺得夠多，暫時沒有反轉衰退的危機。

【2】金融海嘯若現 五壽險恐告急

若2008年金融海嘯再現，恐有壽險公司財務告急。金管會10日公布保險業首次公版壓力測試結果，其中以金融海嘯時股債匯市變化的情境試算，將有五家壽險公司無法過關。保險局副局長王麗惠表示，已要求這些公司董事會提出財務改善計畫，預計今年底前必須逐步強化。

【3】陽明、萬海營收連月倍增

四因素支撐高運價，貨櫃雙雄陽明、萬海連月營收翻倍成長，5月續創單月營收新高！其中，陽明5月營收240.35億元、年增136.56％，連12個月創新高，累計前五月營收1,080.15億元、年增94.72％，比去年提早四個月突破千億元目標。

【4】美CPI年增5％ 13年最猛

美國通膨持續升溫，繼4月升幅破4％後，10日發布的5月消費者物價指數（CPI）年升5％超出預期，寫下2008年8月來近13年的最大年升幅。同日發布的上周初領失業救濟人數，跌到疫情爆發以來新低，兩項指標反映出美國經濟在解封後正加速復甦。

【5】各國超寬鬆帶來苦果 陸示警：全球通膨恐比預期嚴重

大陸銀保監會主席郭樹清10日表示，全球通膨壓力日漸加重，正是發達國家採取的超寬鬆貨幣政策的負面後果。他警告，通膨可能比市場預期的更高，且持續時間更長。他並批評美國實施單邊主義，客觀上推進了通貨膨脹更快上升。

(中時新聞網)