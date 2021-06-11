新冠疫情衝擊觀光產業，晶華昨日召開董事會，通過以17.04億元出售台灣達美樂給澳洲達美樂（Domino’s Pizza Enterprises Limited Australia），預定簽約後90天完成交割，結束14年的投資，現金入帳將使晶華可在疫情嚴峻下保障全體員工工作權。

澳洲達美樂在澳洲、紐西蘭、日本在內的9個國家共擁有2700多家門市，是國際首屈一指的達美樂特許經營商。晶華表示，相信日後在其優勢延伸的帶領下，台灣達美樂將躍升為全台最大的披薩連鎖店。

晶華是在2007年以新台幣5億元，購入台灣與大陸達美樂經營權，不過兩岸發展迥異，台灣賺錢，大陸達美樂卻連年虧損，3年累計虧掉1.4億元，迫使晶華在4年之後，即2011年將大陸達美樂PIZZA VEST CHINA股權以260萬美元賣給美國DASH DPZ CHINA公司，暫停在大陸發展速食連鎖腳步，僅保留台灣達美樂。

達美樂來台以「達美樂，打了沒？」「餓，爸爸餓，我餓我餓」的廣告打響知名度，現為全台第二大披薩連鎖店，2007年晶華接手後大舉展店，目前共擁有138家加盟店及19家直營店，門市網絡與數位化訂購系統成熟，2020年稅後淨利約新台幣6800萬元，具有長期市場增長潛力，因而受到澳洲方面青睞。

澳洲達美樂是澳洲最大的比薩連鎖店，無論是在門市商店數量還是網絡銷售業績都獨占鰲頭，也是達美樂品牌在品牌在世界上最大、最成功的特許經營商，更是全球達美樂數位行銷的領頭羊，在澳洲、紐西蘭、比利時、法國、荷蘭、日本、德國、盧森堡和丹麥擁有達美樂品牌和網絡的獨家特許經營權。

對於出售台灣達美樂，晶華表示，主要係基於經營策略聚焦的考量，日後將專注於旅館經營管理以及品牌授權，目前集團在台灣擁有晶華、晶英、晶泉丰旅、捷絲旅…等15家營運中與5家開發中的旅館，加上8家海外麗晶酒店，集團除了更致力於海內外各品牌旅館的開發拓展，也積極進行台灣區Regent（晶華麗晶）品牌酒店與豪邸的授權與管理業務。

(中時 )