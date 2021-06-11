據《衛報》10日報導，繼美國總統拜登承諾，將斥資30億美元採購5億劑輝瑞疫苗，捐贈給100個低收入國家後；英國首相強生也宣布，將在1年內捐贈1億劑新型冠狀病毒疫苗，以協助七大工業集團(G7)達到捐贈至少10億劑疫苗的目標。不過，相關人士卻悲觀地認為，這一系列的疫苗捐贈運動恐無法解決結構性的問題。

報導中指出，拜登承諾捐贈的5億劑疫苗中，2021年將送出2億劑，並在6月底前要完成先前宣布的8,000萬劑疫苗的諾言。

事實上，強生早在2021年2月份就首度承諾，將把英國剩餘的大部分疫苗捐給貧窮國家，而10日的聲明則提供具體細節。自未來幾週內起，英國將於9月底前完成500萬劑疫苗的捐贈。從10日起的未來12個月內再提供9,500萬劑的疫苗；其中，2021年底前提供2,500萬劑。

英國所捐贈的疫苗，其中80%將由「COVID-19疫苗全球取得機制」(COVAX）提供，剩餘的則由英國政府決定對象並雙邊共享。

報導分析，即使在未來幾週內捐贈500萬劑疫苗，英國還是能順利完成自身的疫苗接種計畫，而不會延宕。經過計算後，倫敦即使捐出1億劑疫苗後，仍能留有些許家底，以防止新變種病毒株出現或自身供應出現短缺。

英國聲明強調，自己是COVAX在2020年的第四大捐助者。所提供的疫苗有96%為AZ疫苗。強生則表示，由於英國疫苗計畫的成功，讓我們擁有一些額外的劑量分享給需要的人。這樣的作法將讓我們朝永遠戰勝大流行跨出一大步。

英國官員則表示，運送疫苗的成本將納入海外發展援助計畫，但不會由現有的官方發展援助預算支出。後者目前已降低至英國國民收入的0.5%，這意味著這批1億劑的疫苗運送成本，將額外編列英國援助預算支出。

儘管美國與英國慷慨解囊，但包括英國前首相布朗（Gordon Brown）在內的人士都認為，G7的一系列計畫並不能解決低度發展國家，在定期供應疫苗上面臨的結構性問題。甚至，10億劑疫苗對貧窮國而言根本杯水車薪，其需要的是120億劑疫苗，總金額恐達500億美元。

布朗與聯合國非洲經濟委員會的狄波欣(Nita Deerpalsing)聯合致詞時表示，G7應保證在數個月內提供110億劑疫苗，足以讓全球民眾施打。甚至，G7需要支付相關的運送保護、測試與防護裝備等500億美元費用，好確保所有人都能獲得接種。

法國總統馬克宏則呼籲，各疫苗製藥廠應捐贈10%的疫苗，並設定2022年第一季結束時，為60%的非洲民眾接種疫苗的目標。

世界衛生組織(WHO)則指出，非洲國家的確診人數在過去3週內瘋狂上漲，「除非非洲再接種2.25億劑疫苗，否則非洲54個國家中的47國(近90%)，將無法實現9月份時疫苗接種率達總人口10%的目標」。

WHO警告，「非洲只接種3,200萬劑疫苗，在全球已施打的21億劑疫苗中，佔不到1%。非洲大陸人口近13億，卻只有2%的人接受第一劑疫苗，更只有940萬名非洲人疫苗已全數接種完畢」。

先前，西方國家一直對捐贈疫苗持謹慎態度；其表示，必須優先考量國內民眾需求。如今，隨著疫苗庫存增加，這樣的論點開始發生變化。

目前英國與歐盟正聯合抵制美國與法國的論點，後者主張放棄疫苗專利以普及疫苗施打；但英國擔心這樣的作法反而讓藥廠無利可圖最後放棄研發。英國認為，G7應鼓勵藥廠採取牛津／AZ模式，在大流行期間按成本提供疫苗。不過，莫德納、嬌生等藥廠已承諾在非營利的基礎上，與發展中國家分享13億劑疫苗。在此一模式下，藥廠要等到大流行獲得控制後，才能回收利潤。

(中時新聞網)