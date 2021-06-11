電信三雄公布5月獲利成績單，中華電持續連莊單月、累計獲利雙冠王，單月、累計每股獲利分別為0.38元、1.89元，台灣大則以單月每股獲利0.32元、累計每股獲利1.63元緊追在後。

中華電(2412)5月合併自結營業收入為163.4億元，較去年同期增加1.4%，主要因行動用戶申辦較高資費的需求增加，帶動向上銷售，使行動服務營收持續正成長，加上全民與百業因防疫之需，提高宅經濟、零接觸、數位及遠距智慧應用的使用需求，數據網路與寬頻接取營收亦同步成長，單月營業淨利為37.8億元，稅前淨利為38.1億元，歸屬於母公司業主之淨利為29.6億元，稅後EPS為0.38元，累計前5月稅後EPS為1.89元，與第二季財測達成率相較，營業收入約略持平，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

台灣大5月自結合併營收135.0億元，EBITDA為28.3億元，營業利益14.1億元，稅後淨利8.9億元，稅後EPS為0.32元；自結前五個月合併營收600.5億元，EBITDA為133.7億元，營業利益63.4億元，稅後淨利45.8億元，稅後EPS為1.63元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，五月份合併營收年成長達25%，主係電商、5G與家用寬頻三大成長引擎持續增溫所致，帶動累計營收年增提升至14%。因疫情升溫，宅經濟之生活型態更盛，電子商務營收年增逾五成。行動業務方面，家用上網及線上購物需求升高，有助5G好速成雙及5G mo幣多等獨門方案之申辦動能。截至五月底，5G月租用戶數已突破70萬。獲利方面，受惠電商營收創下歷史次高，五月合併EBITDA年成長達8%，累計EBITDA較去年同期亦轉為成長。

遠傳(4904) 5月遠傳合併總營收為64.57億元，受惠於用戶持續升級5G、手機銷售挹注，年成長率達1.4%，達成月營收連續7個月正成長的佳績。合併EBITDA與稅後淨利分別為23.27億元與6.52億元，稅後EPS為0.20元；累計至今年5月，遠傳合併總營收為336.52億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為114.26億元與31.09億元，累計稅後EPS為0.95元。

(時報資訊)