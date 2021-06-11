苗栗竹南科技廠染疫風暴尚未完全止血，智邦(2345)昨(10)日公布，新增確診案例為28人，其中27人為外籍員工，1人為台灣員工，累計確診人數為41人，外籍員工為37人，台灣員工4人，智邦也預計竹南廠全員PCR檢測將在下週進行，對於影響產能部分，智邦預估，6月產量估計將有10%的影響，對6月營收影響約為5%。

根據政府主管機關部門公布數字，智邦昨(10)日新增確診案例為28人，其中27人為外籍員工，1人為台灣員工，累計確診人數為41人，外籍員工為37人，台灣員工4人。智邦表示，10日宣布確診員工多為初期即列入高風險個案篩檢隔離者，後續雖仍有少數個案還在進行檢測評估，但整體疫情風險應已獲得初步控制，而為更有效防範疫情，智邦決定針對竹南廠全體人員進行PCR檢測。

智邦原本自6月7日起即主動擴大PCR採檢範圍，即使先前為抗原快篩陰性員工，仍為其提供PCR檢測，而9日下午已於竹南廠區進行預防性PCR採檢作業，共計採檢151人。

智邦表示，竹南廠全員PCR檢測將在下週進行，預計將在1天內全數篩檢完畢，並將視情況進行第二次全員PCR篩檢，目的在於要將員工可能染疫的風險降到最低。

智邦進一步強調，第一波透過全面抗原快篩、全員PCR檢測、以及外籍員工管理等因應措施，希望採取堅壁清野式的作法，降低立即性的疫情傳播風險，但接下來的重點在於讓員工能夠安全而且安心，因此，智邦後續將會針對所有員工啟動定期滾動式快篩，並為員工同住家人提供快篩檢測，將智邦的安心防疫網進一步擴大到員工家庭中。

智邦竹南廠已於9日上午完成全部抗原快篩，智邦新竹廠也於9日進行檢測作業，9日單日篩檢人數為619人，快篩結果全數陰性，10日快篩465人，也同樣全數為陰性，預計11日採檢人數為265人。

智邦外籍員工雖已完成篩檢，公司仍持續嚴格控管風險，暫停外籍同事進廠工作，並重新安排住宿處所，讓員工先在居住處所進行健康管理，之後經健康評估後才會陸續安排回廠工作。

另外，智邦也發布重大訊息說明疫情狀況與對營運影響，目前初步評估，此次整體產能未受影響，但6月份產量估計將有10%的影響，而對6月營收影響約為5%。

(時報資訊)