櫃檯買賣中心審議通過華景電(6788)公司上櫃案；英瑞一KY轉換公司債(15921)自110年6月11日起預收款券並管制撮合作業。

華景電公司主要從事半導體製程微污染防治設備及RFID派工整合系統等產品之研發、製造與銷售，董事長為陳榮華，推薦證券商係富邦證券、中信證券及國票證券，申請時資本額3億1595萬7000元；華景電公司109年合併營業收入為7億3018萬2000元，稅後盈餘為1億6001萬3000元，每股盈餘為5.03元；110年第1季合併營業收入為2億1974萬3000元，稅後盈餘為4885萬1000元，每股盈餘為1.53元。

英瑞國際公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年6月11日起10個營業日(110年6月11日至110年6月25日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每10分鐘撮合一次)，另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

(時報資訊)