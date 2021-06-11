一名從事保險業的女子小芬（化名）擔任某球隊經理，卻愛吃窩邊草，與第一個人夫球員交往，被對方妻子發現分手，接著又與第二個人夫球員阿明（化名）發生婚外情，2人不僅合資買房、發生10多次性關係，還逼阿明與元配小萍離婚，小萍氣炸，憤而對小芬提告求償，台南地院審理後認為，小芬不僅偷吃人夫，還要把正宮逐出家門，致小萍家庭破裂，身心受創，判決需賠償正宮80萬元慰撫金。

據了解，小萍與從事保險業的丈夫阿明（化名）2011年結婚，小芬則在2018年擔任球隊經理，得知阿明與妻子感情不睦，加上對阿明有好感，便於2019年2月開始，偷偷與阿明交往，2人先在台南市租屋，後來更合資買房。

小萍控訴，小芬明知阿明已婚，2人還暗通款曲，被發現是小三後，不僅要求阿明與她離婚，還在LINE對她嗆：「阿明的心不在那裡！」，造成她身心嚴重受創，憤而對小芬控告侵害配偶權。

小萍在法院審理時辯稱，與阿明交往時，阿明的臉書感情欄註記離婚，得知被騙後，她幾近崩潰，決定與阿明斷絕來往。但台南地院審理時發現，球隊另名曾與小芬交往的人夫球員，曾向小芬說：「阿明已經結婚了」。阿明也說，2人交往時，小芬知道他有妻子，沒有騙稱自己已經離婚。因而不採信小芬所說，不知道阿明已經離婚。

法官認為，小芬趁阿明與妻子感情不睦之際，慫恿阿明離婚，還要把阿明的妻子小萍趕出家門，讓小萍遭受丈夫背叛、家庭破碎，小芬事後不但未向小萍表達歉意，還反控遭小萍與阿明設局欺騙感情，可見其惡意破壞他人家庭、毫無悔意，因而判賠小芬80萬元，可上訴。

(中時新聞網)