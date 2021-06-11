The NBA officially is returning to its normal October-June calendar for next season. Teams received new key dates today. https://t.co/8fO6nNGZDl — Shams Charania (@ShamsCharania) June 10, 2021

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞11日搶先爆料，聯盟已經正式告知各隊，下個球季傾向回到正常賽程，預計9月29日展開訓練營，新球季10月20日開打，明年4月17日季後賽開打，總冠軍賽明年6月3日舉行，正式回歸疫情前賽程時間。

特別需要注意的是，在聯盟發給各隊的備忘錄當中，並未提到下個球季例行賽結束時間，代表聯盟還沒決定是否延續附加賽賽制，也還沒確定是否打滿82場例行賽，畢竟聯盟本季嘗到附加賽的「甜頭」，當然還想延續這個看似不太合理的賽制。

受到新冠疫情影響，本季例行賽開打跟上季湖人在奧蘭多隔離泡泡奪冠之間，僅有72天差距，賽程也排得相當緊密，造成上季闖進分區準決賽的8隊，本季僅剩2隊闖進分區準決賽，打進上季總冠軍賽的湖人與熱火兩隊更在首輪淘汰出局。

當前除了是否舉辦附加賽未定，暴龍能否重返多倫多主場打球，也還是未知數，他們本季主場轉往佛羅里達的坦帕市進行，始終沒有真正在家打球的感覺，另外明年2月21日能否在克里夫蘭舉辦全明星賽，到現在也還沒有完全敲定，騎士還需等等！

(中時 )