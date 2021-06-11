台北市「好心肝診所」遭前綠委林靜儀爆料8日深夜違規替不符資格者施打AZ疫苗，北市政府9日對診所重罰200萬元，並終止合約。不過，有網友在網路上披露，這群施打特權疫苗的名單若真攤開來「友軍」比「敵軍」還多。對此，鄉民譏諷，看記者會上衛福部長陳時中態度突然軟了，就不讓人意外。

粉專「不演了新聞台」昨（10日）在臉書發文指出，民進黨集火攻擊「好心肝」兩天，結果 傳出名單若攤開來「友軍」比「敵軍」還多，該粉專披露的幾位接受疫苗施打人物都是跟綠營交好的媒體人士，「我們就靜靜笑笑地坐等，看民進黨會不會也追殺他們，這些媒體會不會報導，又會怎麼報導」。

此文在批踢踢引起大批網友的熱議，鄉民表示「醫界綠油油的，你以為會去當志工的都是什麼人」、「笑死，權貴就是這些啦！他們符合一到三類嗎？沒有比民進黨更會自爆的垃圾黨」、挖，是七傷拳」、「爆料的林醫師會不會被矇在鼓裡」，更有網友直言，「難怪CDC不怎麼想追究，明明可以下重手的」、「看到下午陳時中突然縮了就知道」、「難怪時中今天下午軟了」。

網友留言。(圖片翻拍自批踢踢網站)

資深媒體人謝寒冰在昨天的直播中也表示，原本有些人要趁好心肝診所偷打一事「把柯文哲往死裡打」，但卻突然紛紛抽手放柯一馬，是因為這份「特權疫苗」的名單內容太精彩，裡面不乏主播、工商大老、政治人物，甚至是他認識的名嘴，所以，原本放話一定要嚴辦的陳時中也改口表示「應該要聚焦在是不是打在對的人身上」。

謝寒冰稱陳時中態度改變，是因為陳時中昨在立院接受綠委沈發惠質詢時，針對好心肝診所偷打疫苗，陳表示「現在嚴查嚴辦，看名冊是否正確，要再查有無其他的類似」，但在當天下午的記者會上，對於好心肝診所相關議題，陳時中卻表示，「重點是有沒有針對一到三類的人來做施打，這才是一個重點」。

(中時新聞網)