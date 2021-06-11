國民黨立委許淑華今日（11）表示，立法院臨時會本周審查防治及紓困第三次追加預算案，衛福部疫苗相關經費這次追加267.1億元，但她只想問疫情指揮中心一句「疫苗何時到貨？何時可以讓民眾安心的施打？」近期辦公室被打爆，大家都在問這件事。此文獲得超過3600人按讚，網友迴響熱烈。

許淑華今日在臉書發文表示，立法院臨時會本週審查防治及紓困第三次追加預算案，衛福部疫苗相關經費這次追加267.1億元，但疫情指揮中心至今仍無法明確說出，「我們採購的疫苗何時到貨？何時可以讓民眾安心的施打？」辦公室每天接到的電話都是在問：「我打得到疫苗嗎？何時能輪到我打疫苗？」台灣人民對這個問題已無耐心。

許淑華指出，台灣至今總計取得211.5萬劑新冠疫苗，包括AZ疫苗196.5萬劑及莫德納疫苗15萬劑，另外還有美國捐贈的75劑疫苗近期將運送來台。以現有的疫苗加上美國捐75萬，有286.5萬劑，目前第一類約50.6萬人、第二類約13.9萬人、第三類約6.1萬人、第四類約0.2萬人，第五類46.7萬人，頂多只夠打到第五類的人每人一劑，打到第五類完只剩19萬劑，第六類「感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡(75歲以上長者)」的人預估150萬人。許質疑，要怎麼分配這19萬劑？在這之前，民眾還要等待疫苗多久？百工百業還要維持類封城的狀況多久？

文章一出，2小時內獲得超過3600個讚、超過130則留言與近百次分享。網友紛紛回應：「慢慢等，等到可以打疫苗，不知道還要枉死多少人？這些政客為了自身利益不顧人民的生死」、「把疫苗比喻成雞腿的政府，人民還能期待什麼？編列這麼多經費，高端又解盲成功⋯⋯」「麻煩妳替南投的鄉親爭取疫苗，看到北部的重症患者放棄急救想見家屬的心情，我們實在不捨、我們南投也要極力爭取疫苗，以免步上北部的後塵，人生悲劇啊」、「除了疑問與無奈還對這政府充滿怒氣」。

(中時新聞網)