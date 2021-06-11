美股周四全面收紅，台股今(11日)開盤以17200.45點開出，上漲41.23點，台積電開盤即站上600元，開在602元，上漲3元，聯發科開盤也重返千元，以1005元開出，上漲7元，高端疫苗上演慶祝行情，開盤即以漲停275.5元開出，上漲25元。

美股周四全面收紅，台股今(11日)開高，高端疫苗上演慶祝行情，開盤即以漲停275.5元開出。(示意圖/達志影像)

備受矚目的高端疫苗10日公布二期臨床試驗解盲結果，由於數據顯示其安全性和耐受性表現良好，受試對象並未有不良反應，總經理陳燦堅表示，會儘快向食藥署申請緊急授權(EUA)，並樂觀看待結果，順利的話，7月有機會上市施打，今年供應國人1,000萬劑疫苗無虞。暫停交易1天的高端今日恢復交易，前一個交易日的收盤價為250.5元。

美國勞工部最新公布的消費者物價指數(CPI)高於市場預期，但市場認同聯準會(Fed)一再強調的，這只會是暫時現象，10年期公債殖利率來到3月以來的新低，四大指數全面收紅，標普指數並創歷史新高，道瓊工業指數收盤上漲19.10點(或0.06%)，以34466.24點作收，標普500指數終場上漲19.63點(或0.47%)，收在4239.18點，那斯達克指數收盤上漲108.58點(或0.78%)，收在14020.33點，費城半導體指數收盤上漲37.73點(或1.19%)，收在3196.21點。台積電 ADR終場上漲0.95%，聯電ADR則上漲2.93%。

台股10日在台積電領軍下強勢反彈，指數開高走高，收復萬七，終場收在17159.22點，上漲193點，成交值4089億元，統計三大法人，外資及陸資買超161.16億元，自營商買超17.05億元，投信則是賣超18.74億元，合計共買超159.47億元。