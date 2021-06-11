年代壹電視大樓日前一名棚內攝影猝死，死後確診新冠肺炎。該公司連續兩天進行大規模篩檢，原本全員陰性，卻在昨晚傳出兩名員工PCR檢測陽性，已有員工被匡列，緊急隔離。

台北市機動快篩隊9日進駐，為年代壹電視員工做篩檢，首日166人雖有11人陽性，當晚PCR檢測證實全為陰性，虛驚一場；隔天再篩200人，也全數陰性。

不料昨晚即傳出兩員工PCR陽性，分別為Daily攝影、SNG工程，與SNG接觸過的11名員工隨即被匡列，通通居家隔離。據了解，這兩名員工在實施分流後，即在不同大樓上班，工作上並不會接觸，不排除為社區感染，不一定是公司群聚。

台北市衛生局證實，年代壹電視PCR結果陸續出爐，有2人呈陽性確診，已協助後送集中檢疫所，衛生局正在做疫調。

台北市衛生局昨晚通知年代壹電視，公司卻未對員工發布消息，許多人都不知道同事確診，直到午夜消息才傳開。有員工私下痛罵公司高層，有人確診為什麼不講？來上班的人還誤信真的全員陰性，萬一鬆懈染疫，誰要負責？

(中時新聞網)