江宏傑與福原愛年初傳出4年婚姻告吹，江宏傑也心死訴狀請求離婚，昨(10日)晚間他突然現身「木木」林葦妮直播，雖他戴著眼鏡、留著鬍渣，還是被網友誇很帥，催快去交新女友，直播中江宏傑說這陣子居家隔離就是忙照顧小孩，談到孩子未來，他強調以後不打算逼迫孩子打桌球，也會問小孩：「是真的想做這件事？還是只是為了生活？」

江宏傑師妹「木木」林葦妮昨晚脫稿邀江宏傑一起直播，讓居家狀態、戴著眼鏡的江宏傑打趣說：「先不要」，最後還是大方答應直播，木木便問江宏傑孩子們都睡了嗎？江宏傑則說：「對啊！」接著有網友問：「若人生感到很無力，做什麼都提不起勁的時候該怎麼辦？」江宏傑也大方回答。

江宏傑昨以居家狀態參加木木直播。（圖／翻攝自mumu0808_ IG）

江宏傑思考一下後，表示自己一開始可能會先去做喜歡的事讓心情變好，但他會先去設定一個「目標」，要求自己最晚要在什麼時候「動起來」，又因為他是體育人，所以特別重視運動，一般人可能因此想要休息一陣子，但他比較喜歡靠運動提振精神，尤其是每天也會有固定的運動行程。

木木又問，現在很多國、高中生都會對自己的未來很迷惘，如果這件事是發生在江宏傑的孩子身上他會怎麼做？江宏傑說不知道做什麼是很正常的，因為學生生涯裡學的都是課本上的事，如果不知道該做什麼倒不如先去實踐做看看，才會知道自己喜不喜歡，而身為桌球好手的他，不打算逼孩子學桌球，若孩子學業成績不好他不會太在意，反而比較注重孩子的品行，「我覺得那些在人生中都不是特別重要的事情，找到自己人生方向比較重要」。