三級警戒延長至28日，關心孩子的學習更成為家長眼前最大的家庭課題，有中央大學學生看見家長的喘息需求，自主發起與孩童線上一對一陪讀的志工活動，並指出未來暑假會擴大招募志工，陪伴家長與孩子，一起正向防疫。

因應遠距教學，不少家長除需兼顧工作、家事外還需參與孩子的學習，讓家長在疫情期間忙得焦頭爛額，有中央大學學生看見家長喘息的需求，便自主號召同學共同發起每次45分鐘的一對一線上孩童陪讀志工服務，讓家長多了不少喘息空間，也減少許多家庭成員間因壓力產生的衝突。

協助大學生招募的瑪潮關懷協會指出，線上陪讀服務是由6位中央大學瑪潮關懷社同學自發性的組織團隊發起，至10止已執行2周，平均1周服務40人次，協會表示，接下來暑假應該會有更多線上陪讀的需求，未來將擴大招募志工加入服務，陪伴家長和孩子一起以正向的心態面對疫情的衝擊。

協會表示，志工會依照孩童的作業簿逐一解題，也陪伴孩童談心，有的志工還會特別準備繪本增加陪讀多元的內容，有志工表示，儘管過去有兒童陪伴經驗，但這是第一次用線上陪讀的方法陪伴孩童，有很多技術和教學的困難要克服，但也強調，幸好有家長的肯定和孩子的回饋，陪讀熱忱其實不減反增。

面對疫情帶來的鉅變，協會表示，這一個月下來親子關係越來越緊繃，有的家庭有3、4個孩子，這些家長往往很難同時處理孩童學習的問題，也有任職於醫療工作的家長因無法離開工作崗位，無奈之下只好擱置孩子的課業，協會強調，這些現象都顯示家長的喘息時間和線上陪讀方案是迫切被大家需要的。

(中時 )