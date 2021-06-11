美國最新公布的消費者通膨數據意外強勁，但投資人似乎不以為意，周四美股三大指數收高，標普500指數終於突破近來乏善可陳的走勢，再創歷史新高。

周四收盤，道瓊工業平均指數上漲19.10點或不到0.06%，為34,466.24。

標普500指數收漲0.47%，為4,239.18點，創下歷史收盤新高。在橫向整理了一個月之後，標普500指數盤中最高站上4,249.74點，亦改寫5月7日創下的歷史盤中高點。

那斯達克綜合指數收漲0.78%，為14,020.33點。

標普500指數11大類股中，以地產股上漲0.95%，表現最佳。工業股跌1.24%，表現最疲弱。

受美國公債殖利率下滑影響，對利率走勢敏感的金融類股下挫1.1%。

美國勞工部周四公布，隨著經濟從這場大流行病所引發的衰退中復甦，美國5月消費者物價指數（CPI）較去年同期上揚5%，超出經濟家預估的4.7%，並創下2008年8月以來最大年漲幅。

排除波動較大的食品和能源價格後，5月核心CPI年漲3.8%，超出市場預期，亦遠超出聯準會設定的2%目標。

此外，與4月相比，美國5月CPI上揚0.6%、核心CPI升高0.7%，均超出市場預期。

物價持續大漲恐將演變成長期通膨，進而促使聯準會提前採取退場行動，但這次市場認為聯準會一再重申通膨急升只是「暫時」現象，或許所言不假。

若細究這次發布的數據，會發現物價上漲主要來自於大宗物資和機票等商品，所以通膨急飆很有可能只是暫時的。

FXStreet分析師Yohay Elam表示：「我們有理由相信聯準會的立場是準確的，至少目前是這樣。在疫苖接種行動取得成功後，美國人又開始移動了，因此二手車價格再度飆升，機票價格也是，且因為要出門，美國人也開始採買新衣，帶動服飾價格上揚」。他表示，市場預期可能要到2023年此時才會升息，也就是從現在算起兩年之後，因此縮減量化寬鬆可能要等到2022年。

許多經濟學家認為5月二手車價格飆漲可能扭曲了通膨數據。根據美國勞工統計局公布的數據，二手車和二手卡車價格大漲逾7%，占5月總物價漲幅的三分之一。二手車價格大漲，可能是這場大流行病和汽車供應短缺造成的暫時現象。

Vital Knowledge創始人Adam Crisafulli 出具報告指出，仍有跡象顯示未來幾個月通膨動能將減弱。

LPL Financial資深市場策略師Ryan Detrick表示，美股在本周早些時候的表現乏善可陳，因為我們一直緊盯著CPI報告。但如果人們參透表象，就會發現通膨升高的主要原因是復工和復產，因此股市在放心之後展開反彈。

周四發布的另一份報告顯示，上周（截至6月5日）美國初次請領失業給付人數為37.6萬人，再創疫情爆發以來新低，但超出市場預估的37萬人。

個股方面，UPS獲摩根大通調升評級，股價上揚約1% 。

電玩遊戲零售商、迷因股GameStop重挫27%。該公司延攬亞馬遜澳洲事業主管Matt Furlong 出任執行長，且上季營收大幅成長25%，但宣布可能再發行多達500萬新股進行增資。

其他受惠於散戶抱團引爆軋空行情的個股亦表現疲弱，Clover Health Investments Corp跌逾15%、AMC娛樂跌逾13%、Bed Bath & Beyond Inc跌逾8%、GEO Group跌近20%。

輝瑞收漲2.2%，因消息指出美國將以約35億美元向該公司額外採購5億支新冠疫苗，以捐贈近100個低收入國家。