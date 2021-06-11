在西區準決賽G1賽前才突然宣告將因腿傷缺陣的爵士主控康利，看來傷勢恢復情況比想像中緩慢，爵士官方11日提前宣布，康利繼續因為腿傷缺席今天的G2，看來「蜘蛛人」米契爾又要扛下更多進攻與組織重擔，且期望康利可以趕緊歸隊。

康利是在季後賽首輪出戰灰熊G5上半場拉傷大腿，隨後在西區準決賽G1賽前訓練再次受傷，造成他到現在西區準決賽還沒上過場，他在本季例行賽就多次因為腿傷缺陣，造成本季只打51場例行賽，不過爵士仍有辦法搶下聯盟龍頭位置。

「我只能希望康利可以盡早回到球隊，」爵士總教練史奈德先前表示，「但那些事情很難控制。」代表就連史奈德也無法說清楚康利何時可以歸隊，畢竟面對擁有「雙星」里歐納德、保羅喬治的快艇，爵士一不小心可能落到搶7大戰地步。

在本季例行賽，康利場均可拿16.2分、6.0助攻與3.5籃板，他在今年季後賽首輪5場比賽，更有場均17.4分、8.6助攻與3.8籃板，代表來到季後賽，他的狀態反而更好，爵士只能期望他的傷勢不要繼續嚴重下去，起碼在這一輪系列戰可以回歸。