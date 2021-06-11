美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天說，她擔心，原意在幫助貧窮國家的國際債務減免倡議可能會讓中國放貸者得到好處。

今年4月，美國等20國集團（G20）成員為避免窮國在全球自2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情中復甦的腳步落後，同意讓窮國的債務利息償付期限延至12月。

法新社報導，中國金融機構正是對較低收入國家的主要放貸者，葉倫告訴聯邦眾議院撥款小組委員會，她希望確保目的在幫助貧窮國家把支出用於疫情後振興經濟的債務減免，最後不是由中國得到好處。

她告訴國會議員：「我們已就參與（債務減免倡議）與中國談過。他們承諾在這些債務架構下，以平等夥伴的身分參與。」

「我們很擔心見到提供給這些國家的資源，被用來償還中國債務。這將打擊到這些（債務減免）計畫的宗旨。」

在事先備好的講稿中，葉倫還鼓勵美國國會提供資金給這項由國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）執行的債務減免措施。

根據世界銀行資料，在具資格獲得債務減免的73個國家中，已有47國要求參與，估計可在今年初至6月30日期間，省下73億美元的債務支付。

(中央社)