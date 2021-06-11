【愛傳媒藺奕專欄】經過三周居家籠飼、被妻精準投放餵食之後，終於因為重要公事有不得不出門的好理由，我早迫不及待地想振興地方經濟了，在路邊外帶一杯微糖奶茶，一大口吸下，哇靠，這麽甜，這是胰島素吧！

味，覺，改，變！？

這下慘了，仔細再想，應該是老婆在家常料理動了手腳、減了味，加上政府成天顛三倒四的那張嘴，搞得我經常眼花，都懷疑路上看到的胸可能是臀。

在古代，病毒是殭屍，防疫靠道士，笑傲江湖以獨孤九劍對決令狐沖的沖虛道長只是虛擬，林正英作古之後，今日政府只能靠嘴畫符，說好的疫苗，是抗疫的補習班，打一劑是模擬考、打兩劑是OPEN BOOK，政府說台灣難波萬，我們要學日本做限定款，「台灣限定」高端腋毛一如大阪地卵，打疫苗還「不用錢」、超激安喔！

我覺得高端黨、哦不，執政黨應該替高端腋毛設計一款吉祥物，就像熊本熊那樣，不過腋毛要黑要濃還要長、才好笑，開放合照、辦抽獎，但鬼扯半天，等啊等，考卷就是不發下來。

這個世界就是這樣，萬家燈火，悄無聲息地滅了三百多盞，台灣正在上演活人殉葬的滅門血案，死掉的只要不是高官，誰都不在乎，對中央大官都是贅述，安心瞌睡。

俄羅斯開始進入永晝了，普羅旺斯正值薰衣花海，當我們走過一個没有海外假期的夏天，不再單純的這個夏天，我們充滿比攝氏38度更高如發燒似的質問，越薄的衣衫越能聽清楚心跳的喘息，和凝固在死亡裡的一個吻。

從這個夏天開始，我發現自己不只味覺改變了，我和許多深愛台灣的外國朋友第一次感覺到這個政府的噁心，人民溫柔的像貓，他們在背後還嫌你掉毛。

大家平安。

作者為文學奬得主

照片來源：作者臉書。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)