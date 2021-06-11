【LIVE直播】國產疫苗二期解盲成功 指揮中心疫苗布局下一步在哪？

本土疫情爆發，全台累計已有361例死亡但疫苗不足，近來卻爆發有特權打疫苗的爭議，指揮中心副指揮官陳宗彥今(11日)9時30分在全國防疫會議後的記者會表示，縣市政府關心124萬劑疫苗撥發，要求縣市政府一定要依照指揮中心訂定類別順序，標準一致，作法一致，這一點有特別提醒。

陳宗彥說，只要整個撥發一到六類人數比例計算好，會盡速讓縣市政府知道，也要注意一到六類有267萬左右人數，這次124萬劑全部施打完畢也無法滿足社會，有請縣市政府特別注意。

陳宗彥也提醒一到六類人員依照居住地部分，或是列名冊人員都是提供給各縣市，都在健保資料裡面，應依照居住處所就近施打，避免人員移動，也特別跟縣市政府說明導入民間救護車協助後送，今天啟動。

陳宗彥說明，指揮官之前有宣布6月15日以後先從一到六類人員開始施打，對於幾個地方傳出沒有依公布類別施打，將會分成行政跟司法調查，行政調查部分，要求衛生局提出調查報告，指揮中心再做檢視，司法部分，由相關調查單位進行申訴調查，還是重申施打類別都是針對疫情整體觀察而所訂定，請國人互相諒解跟體諒，可以將防疫措施達到最好效果，也同時減輕醫療資源運用，充分發揮醫療量能。

(中時新聞網)