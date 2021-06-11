中國網約車巨頭滴滴出行周四向美國證券交易委員會申請上市，可能成為今年最大宗的科技IPO之一，大股東優步和軟銀可望受惠。

滴滴出行成立於2012年，據該公司所稱擁有4.93億個全年活躍乘客和1500萬個全年活躍司機。

根據該公司提交的上市申請文件，該股票首次公開發行（IPO）暫訂籌資1億美元，交易代碼為「DIDI」，但目前尚不清楚會選擇在美國哪個交易所上市。

滴滴出行去年營收為216億美元，其上季營收為64億美元，且由虧轉盈。上季在支付某些股東款項前的淨利為8.37億美元，而綜合淨利為9500萬美元。

隨著經濟從大流行病中全面復甦，滴滴今年第一季營收強勁反彈，較去年同期暴增了107%。而其第一季的獲利能力部分歸功於與分拆和撤資相關的19億美元投資收益。

優步在2016年將中國網約車業務轉讓給滴滴出行之後，持有該公司 12.8%股份，而軟銀的願景基金亦持有21.5%的滴滴股份。

受到2019年至2020年間新冠肺炎疫情在中國肆虐，滴滴的營收縮水了將近10%。不過，在疫情爆發之前，該公司在2018年至2019年間的營收成長11%。

相較之下，優步第一季營收為29億美元，淨損為1.08億美元。該叫車業龍頭2020年全年營收為111.4億美元，淨損高達67.7億美元。根據PitchBook提供的數據，滴滴在去年8月的融資回合之後，其最新估值為620億美元，並獲得軟銀、阿里巴巴和騰訊等投資巨頭支持。

彭博社報導，滴滴在股票首次公開發行（IPO）時的估值可能達到1000億美元。

與優步不同的是，滴滴仍持續大舉投資自動駕駛計程車（Robotaxi），最近也已獲准在北京測試自動駕駛車。而去年12月，優步已經將新興的自動駕駛技術事業賣給了新創公司Aurora Innovation。

隨著新冠肺炎疫情降溫和疫苗推展帶動叫車需求回升，滴滴出行赴美國上市可能成為今年全球最大的科技股IPO之一。美國同業優步和Lyft都已表示，受惠於經濟復甦，今年底可望實現調整後獲利。

(時報資訊)