漢翔(2634)展現軟硬實力，近期除了投入電動車領域外，積極與社會接軌，今天宣布將以航空產業跨界文創，走出創新商業模式及跳脫既有航空工業印象框架，新成立漢翔文創品牌，開發各式文創潮流商品，未來可望提供漢翔各類藝術創意支援，期許建立跨界整合的創新營運模式，強化產業競爭力。

漢翔文創團隊預計於6月15日推出漢翔文創品牌發表會，以該品牌官網發布多樣潮流商品，總共分為品牌生活設計單品、「航太再生材料創意商品、網紅插畫家林爸爸聯名潮T等三大類商品。涵蓋商品棒球帽、潮流老帽、環保手提袋、真皮證件套、新式高教機兩用杯袋、新式高教機創意飛行夾克、有新式高教機六合一蜂巢相片限量框等品項。

漢翔指出，為打造漢翔文創品牌，漢翔文創團隊已規劃一連串相關服務，從藝術共享平台、漢翔小學堂、漢翔文創藝廊到親子教育等等，未來將推出翔園套裝行程，讓社會大眾更接近航空產業。文創團隊也將繼續開拓新通路，期盼未來「漢翔文創」打響知名度，為漢翔創造航空本業外的收入。

(時報資訊)