本土新冠肺炎疫情大爆發影響實體通路來客數，不過寶雅(5904)及家電通路商—集雅社(2937)5月合併營收表現不同調，其中寶雅5月合併營收月減年減下滑至13.1億元，集雅社5月合併營收則月增年增，達2.55億元，兩家公司也同步強化數位平台及電商平台建置，以降低疫情影響。

台灣新冠肺炎疫情自5月中旬大爆發，全台三級警戒衝擊百貨通路，寶雅5月合併營收達13.1億元，月減9.4%、年減0.57%，累計前5月合併營收74.8億元，較109年同期成長10.58%。

截至5月底為止，全國共有266間寶雅、26間寶家。

集雅社5月合併營收為2.55億元，月增12.33%，年成長7.61%，累計前5月合併營收為12.05億元，年成長14.02%。

疫情嚴峻致使民眾不敢出門消費，而是將購買力轉移到電商平台上，加上電商平台購物及付款方便、收貨快速且便利等優勢，帶動電商平台近年來快速發展；根據未來流通研究所的統計，台灣電商產值近兩年均以近雙位數成長，寶雅及集雅社也積極佈建數位平台及電商平台，以降低疫情的衝擊。

寶雅表示，公司持續展店，預期對公司帶來正面貢獻，且公司也加速數位布局，POYA PAY已於110年1月正式上線，包括寶雅、寶家兩大通路品牌可享有行動支付與共享累點優惠，因應疫情，POYA BUY於6月底預計正式上線，持續優化提升消費者體驗。

集雅社表示，疫情突如其來的加溫，加上全國進入三級警戒，使得百貨商場人流在母親節檔期後銳減，但在實體門市減少來客數後，公司也同步強化電商平台銷售，為減少實體店面來客數銳減的衝擊，集雅社6月17日起也將於知名電商平台-蝦皮商城上，以「集雅社蝦皮旗艦館」啟動電商購物節限時特賣的方式，搭配知名KOL進行促銷，希冀在疫情衝擊實體店面的銷售寒冬中，將影響降到最低。

儘管近兩周受到疫情影響，實體店面來客數變少，但電商銷售則是有20%至30%左右的成長，後續公司也將針對疫情動態做滾動式因應措施，以期全年營收仍有機會相較去年成長。

(時報資訊)