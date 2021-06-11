晶華(2707)國際酒店集團公告，董事會10日通過將以每股約416元，將子公司達美樂披薩全部股權出售給Domino's Pizza Enterprises Limited Australia（澳洲DPE），預計簽約後90天完成交割，扣除交易交割日流動資產及流動負債調整數後的交易總金額約17.04億元。

晶華表示，此次集團決議出售達美樂披薩，主要係基於經營策略聚焦考量，日後將專注於旅館經營管理及品牌授權。此次處分現金入帳，將使晶華在全球及台灣疫情嚴峻考驗下，可保障全體同仁的工作權、提升股東權益，持續聚焦並強化經營競爭力。

晶華集團目前旗下在台灣擁有台北晶華、晶英、晶泉丰旅、捷絲旅等15家營運中與5家開發中旅館，加計8家海外麗晶酒店。未來集團除了更致力開發拓展海內外各品牌旅館外，亦積極在台灣進行晶華麗晶（Regent）品牌酒店與豪邸的授權與管理業務。

達美樂為全台第二大披薩連鎖店，2007年由晶華接手代理後、以擅長的餐飲及飯店管理模式大幅加快展店速度與數量，經營績效斐然，目前共擁有138家加盟店及19家直營店，門市網路與數位化訂購系統成熟。

據晶華財報揭露，台灣達美樂披薩2020年營收7.81億元、年增3.24％，營益率自7.7％升至9.91％，稅後淨利6817萬元、年增達15.36％。2021年首季稅後淨利2411萬元，季增達近1.21倍、年減0.24％，為晶華旗下穩定貢獻獲利的小金雞。

晶華表示，台灣達美樂披薩因具長期市場成長潛力，因而受到Domino’s Pizza Enterprises Limited Australia青睞。澳洲DPE是澳洲最大比薩連鎖店，是Domino's Pizza品牌在世界上最大、最成功的特許經營商，更是全球達美樂數位行銷的領頭羊。

晶華指出，澳洲DPE除了在澳洲外，在紐西蘭、比利時、法國、荷蘭、日本、德國、盧森堡和丹麥亦擁有達美樂品牌和網路獨家特許經營權，合計在9國擁有逾2700家門市，相信日後在澳洲DPE的優勢延伸帶領下，台灣達美樂將躍升為全台最大的披薩連鎖店。

(時報資訊)