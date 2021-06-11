無論是學習還是工作，都需要好的環境，好的環境能創造一種莊重的儀式感。所以，你去教室、圖書館、自習室看書時，你所處的環境能讓你迅速進入學習狀態。上課前，老師說：「同學們好，現在開始上課。」這是一種形式上的儀式感。有儀式感的學習或工作，往往伴隨著沉浸、高效和專注。

二

家和宿舍，有時不太適合學習或工作，因為很多人發現在家或宿舍根本學習／工作不進去，即使學習／工作了一會兒也是效率低下。

在家或宿舍裡，都有個東西叫「床」。只要有床存在，結果就是「要嘛你想睡床，要嘛床想睡你」。

有時候，你遠離了床，沙發替代了床，你還是擺脫不了「要嘛想睡，要嘛被睡，真正該睡時，又睡不著」的尷尬。

在家或宿舍時，還有個東西叫「手機」。只要有手機存在，結果就是「要嘛你拿起了手機，要嘛手機不知道什麼時候自己跳到了你手裡」。

有時，你放下了手機，但電腦或電視替代了手機，你還是擺脫不了「看書十分鐘，休息一小時」的尷尬。

世界多姿多彩，充斥著誘惑的同時，也讓注意力成為最稀缺的資源。很多時候，你缺的不是資訊，也不是時間，而是注意力。

三

但有時候，我們必須選擇居家或在宿舍學習（比如在新冠疫情隔離期或假期），這時又該如何確保專注和高效呢？

這幾乎是每個成年人都會面臨的挑戰。今天，我用文字來分享一下自己學到的一些方法（親身測試確實有效哦）。

建議1：學習和工作要有儀式感

居家或在宿舍學習時，濃妝豔抹，打扮得性感妖嬈，是大可不必的。

但如果你整天都是一副邋遢的樣子，甚至好幾天也不洗頭，好不容易有個看書的心情，思考問題時，摸了一下頭，全是「髮油」……請問，你還有心情學習或工作嗎？

你的一天怎麼過，大概一年就怎麼過。

居家學習時，首先建議你準時起床，洗臉、刷牙後，穿戴整齊。至於是否略施粉黛，那就看是否需要視頻露臉了吧。

不要穿著睡衣學習或工作。穿著睡衣確實舒服，但因為沒有「外界信號」或「參考物」的提醒，你可能很難區分自己到底是居家生活狀態，還是學習或工作狀態。

居家學習／工作時，也要像去教室上課或去公司上班一樣，換上能見外人的衣裝。

這種儀式感，會帶你進入一個學習／工作的狀態。

建議2：創造學習或工作專屬區域

避免在休息區學習／工作，同理，也避免在學習或辦公區休息。

如果你家房間多（比如家中有書房），就把書房當作你的學習或工作場所。早上起床後，離開臥室，穿戴整齊，進入書房，就相當於你進入教室或公司開始辦正事了。

當然，如果經濟條件有限，沒有書房，那就想辦法開闢出一塊學習或辦公區域，比如在陽臺上、廚房裡或牆角邊擺上桌椅。

如果家裡還有其他人讓你無法專心，除了直接打一架這種解決方式，還有個東西叫「降噪耳機」，你可以參考一下。

在遠離溫暖柔軟的床或沙發之類的地方學習，營造學習或辦公的專屬環境，這是儀式感的延續。

建議3：給時間打標籤—休息、吃飯、學習或工作

好的人生狀態，應該是該學時不辜負書本，該玩時不辜負青春，該吃時不辜負美食，該睡覺時不辜負床。

因此，你需要給自己的時間做規劃、排行程，在正確的時間做該做的事。

前一陣子，我在這方面就失手過。事情是這樣的，我在家時，看著看著書，突然就想在沙發上躺一小會兒，躺下來就想打開電視或手機看一小會兒，休息一下……然後，一個上午就過去了。

無法保持專注，這是居家學習或工作最大的挑戰，但愈是有挑戰，也就愈考驗一個人。

像我這樣的笨人，唯一的聰明之處就是知道自己不僅笨，而且自制力差。但日子總要繼續，很多事無法拖延時，只能硬著頭皮去找方法。於是，我去網上搜索，並篩選了自己親測有效的方式，分享給大家。

簡單來說，就是用一些類似「番茄工作法」的時間管理方法，來區分學習／工作和休息時間。

以二十五分鐘為一個時間單位，在這二十五分鐘內，要嘛只把手機作為學習／工作的工具，要嘛就把手機調成靜音。在番茄鬧鐘響起之前，專心學習或工作。

二十五分鐘後，休息五分鐘。可以伸展一下你的老腰，活動一下你的老胳膊老腿，或者響應一下「大自然的呼喚」，上個廁所。

然後進入下一個二十五分鐘的學習／工作時間單元。

中午十二點到一點可以自己做飯、吃飯、飯後休息。如果要午休，個人建議睡二十多分鐘即可。不建議午睡太久，因為一般情況下，午休時間太久就可能進入深度睡眠。睡得太香了，一個下午腦子都不靈光—就是那種你明明醒著，但還是睡著的狀態。

下午可以看書、聽課、學習或工作一直到六點或七點。下午的學習或工作結束後，如果想透氣，就戴上口罩，到外面走走，感受一下遠方春的氣息。

晚飯後，可以繼續學習或工作，也可以換上性感或「卡哇伊」的睡衣，結束學習或工作，進入居家休閒狀態。

其實，給時間排行程，依然是儀式感的延續。

建議 4：省思總結和獎勵機制

每天睡前，可以省思一下當天的學習或工作任務完成得如何，規劃一下第二天的目標。

在省思中及時調整，切斷干擾源。在不斷調整中，總能摸索出適合自己的方式，沒有誰一開始就能在居家學習或工作方面做到盡善盡美。另外，有心機的同學在家學習時，可以讓父母看到你的努力、你的改變、你的決心和你為夢想努力拚搏的樣子，說不定你爸媽一高興，直接給你發個大紅包獎勵。

雖然說我們都是具有高尚的道德品質、不易被金錢腐化的人，但偶爾享受一下庸俗的快樂，也沒什麼不好。

當然，也可能你在家學習時很努力展示給爸媽看，甚至把上面的這段話讀給爸媽聽了，他們也沒有想用金錢來「腐化」你的意思，你也不要懷疑自己是爸媽當年在菜市場買菜時贈送的。

畢竟你也老大不小了，管理好自己的學習和工作，收穫成長的快樂也是一件樂事。而且，你也可以在完成了當天的學習或工作任務後，獎勵自己去做點喜歡的事。

四

你認真對待生活，生活也不會怠慢你。

兩個孩子同時聽相同的網路課程，一個穿戴整齊，背著書包去圖書館或自習室聽課學習，另一個悠哉悠哉趴在宿舍的床上聽課；一個端坐在電腦前聽直播參與互動，一個睡眼惺忪地開著幾倍速聽重播；一個認真記筆記再反覆重播，直到搞懂直播中未能聽懂的知識，一個只是聽了一遍就以為自己什麼都會了。

時間長了，你會發現，注重儀式感的前者要比隨隨便便的後者優秀太多。

你不認真對待生活，就等著生活來糊弄你吧。

有儀式感的人，懂得認真對待自己的每一天。因為你的每個今天，都是生命中最年輕的一天。

有儀式感的人，懂得努力把平淡的每一天都過得精緻無比。因為你的每個今天，都是生命中獨有的一天。

有儀式感的人，懂得「work hard, play hard」（努力工作，盡情玩樂）的道理。即便偶有失落，但你在回首往事時，還是能看到儀式感在生活中留下的軌跡。

如果萬事開頭難，那請你在結尾時一定要圓滿！

【作者簡介】

石雷鵬

考蟲網聯合創始人，知名人氣教師。曾任職於北方工業大學，入選社群平臺的教育名人榜，自2008年起，在全國多城市授課並借助網路教育平臺，以風趣幽默的風格和一針見血的文字，風靡兩百多萬粉絲。

《我的努力，只為自己的海闊天空》/時報出版

(中時新聞網)