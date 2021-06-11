走！去環島！你可曾在公路上看過美麗的大海？在公路上享受群山環繞？台灣的公路百百條，這次ReadyGo精選台灣8條最美公路，讓你出去玩一路都有好風景相伴！

▸台中｜藍色公路

傳說中的藍色公路，是自行車族發現的，位在遊園路往望高寮之間的叉路，是往大肚海線的重要道路。長約3.5公里，夜晚經過時會有藍色夜燈相伴，搭上一覽無遺的美景，難怪是好攝一族的取景地點之一。白天雖看不到”藍色”美景，但也是別有一番滋味。

地址｜台中市大肚區華南路

▸台中｜月老夜景

位在台中大雅的月老夜景，因附近有一月老廟而得名。近幾年來成為熱門打卡的月老夜景，遼闊的視野，可以看到台中港、高美濕地、沙鹿、國道三等景色，180度無敵美景盡收眼底。在夜晚，這些景色更是美麗，難怪會得名！

地址｜台中市大雅區中75鄉道

▸南投｜郡大林道23K

自從林務局撤除郡大山0K的管制哨後，郡大山變成百岳單攻聖品。有迷霧森林之稱，郡大林道既危險又美麗，走在這條公路上就像會走進奇幻世界般，一路上森林與迷霧相伴，雖道路崎嶇、顛簸不好走，但因擁有古道般的美景，讓越來越多人朝聖。

地址｜南投縣信義鄉郡大林道

▸南投｜合歡山公路(台14甲)

貫穿合歡山森林遊樂區的台14甲線，是東亞最高公路，更是台灣值得探訪的公路。平時除了可以看見中央山脈的壯闊與霸氣外，杜鵑花開時能欣賞花的美艷，而當銀雪覆蓋時，更是另一番風景。

地址｜南投縣仁愛鄉霧社-花蓮縣秀林鄉大禹嶺

▸台東｜南迴公路(台9線)

南迴公路可是單車族旅行最愛之一！堪稱是台灣療癒系公路，從台東到屏東，沿路有壯闊的山脈，另一頭是一望無際的太平洋。擁有近500公里路程，勘成台灣最長的公路，一路有山有海，旅行若有如此的美景相伴，當真療癒！

地址｜台東縣台東市馬蘭-屏東縣枋山鄉楓港

▸台東｜台9線關山-鹿野

台9線除了美景相襯外，更藏著一條鮮為人知的公路之最-台灣最直公路。擁有14.5公里的筆直路段，台9線的關山-鹿野段可是比高速公路還直。若是想要體驗視覺衝擊的筆直感，比起南下，北上所見的高低起伏更是壯觀。

地址｜台東縣關山鎮329K-台東縣鹿野鄉343.5K

▸台東｜太麻里

日昇之鄉太麻里，來到台東不能錯過的就是公路沿途的海岸線美景，而說起太麻里，絕對就是號稱台版灌籃高手主題曲裡的車站前公路美景。從平交道放眼望去，能遠眺蔚藍大海，迷人的景色讓人久駐不離。

地址｜台東縣太麻里鄉站前路2號

▸台北｜中湖戰備道路

由於沿途景色壯麗，中湖戰備道路也是單車族的最愛之一。途中可眺望遠方山巒，層層山峰搭配交錯光影，形成一道道特殊景色，若是騎往大屯山，從助航站下滑時更能看見髮夾彎的迷人景色。也因為景色優美，使得這條公路成為許多婚紗攝影地。

地址｜台北市中湖戰備道路

看完這些景緻優美的台灣公路，是否也讓你心動了呢？走！環島去！一口氣征服台灣8條最美公路吧！

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