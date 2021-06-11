衛福部長陳時中昨日（10）備詢時坦承，AZ疫苗原廠曾找過台灣代工生產疫苗，但因「有人不太喜歡這樣子」，且AZ希望台灣至少代工3億劑，我方則希望代工1億劑，故最終破局。媒體人「逆風的烏鴉」翻出去年9月9日的新聞，陳當時直言，主要考量就是怕排擠到台灣的生產量；可見所謂的「有人」，不是對岸，而是本土業者和押寶本土疫苗的生技幫。

逆風的烏鴉昨日在臉書發表文章《代工破局的貓膩》，內文表示，陳時中在高端疫苗解盲前，談到了去年曾談AZ代工破局的事。陳說破局是因為「有人不太喜歡這樣子」，還有對方要求的量對台灣有困難，會把生產線佔滿，而且台灣沒這麼大的需求量。是誰不喜歡？昨下午有記者問了，但陳裝作沒聽到，顯然是想讓大家聯想是對岸不喜歡；至於第二個理由，「台灣沒這沒麼大需求量」簡直是鬼扯，如果代工還能出口，和台灣需要多少無關，重點其實就是「佔滿生產線」。

逆風的烏鴉翻出去年9月9日《鉅亨網》的報導，陳時中當時即表示，台灣曾向牛津大學爭取疫苗代工，以確保台灣能取得疫苗，但若授權在台生產，藥廠若開出的需求量太大，便會排擠到台灣的生產量，故擬將策略從授權製造轉為預購，未來將朝向COVAX預購方式。

對照陳時中去年9月9日的說法，逆風的烏鴉直言：「那時他敢講真話，現在就不敢了。」當時陳言下之意，代工破局就是惟恐代工量佔去所有產能，讓國產疫苗生產被排擠，故由此可見，是誰不喜歡代工？不是對岸，而是本土業者和押寶本土疫苗的生技幫。

逆風的烏鴉表示，這個狀況符合他一直在談的一個論點：疫苗政策的問題，就是出在圖利本土疫苗上，從代工到對外買疫苗都是如此。「他們哪裡把人命放在優先了？」

(中時新聞網)