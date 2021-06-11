京元電上周爆發群聚感染事件，累積確診人數已突破200人，且昨（10日）天進行全體移工二次快篩時，有30人從陰性轉為陽性，廠區疫情仍相當不明朗，有1名移工Cristylyn（化名）接受日媒訪問時吐露心聲，並認為疫情爆發當下，京元電採取行動的時間有點晚，導致病毒迅速擴散。

日經亞洲評論報導，Cristylyn是一名固定在京元電上夜班的員工，在接受篩檢的當下，菲律賓同事已經確診新冠肺炎，「有一些同事在確診病例開始出現後仍去上班，這不是很安全，公司應該早點關閉生產線並對所有員工進行篩檢，他們採取行動的時間有點晚，這是病毒擴散的原因。」

Cristylyn已在京元電工作數年，她認為宿舍的環境，算是相當乾淨且安全，但廁所、沐浴區及餐廳是共用的，可能是導致快速傳染的原因，「公司已經做了很多防疫措施，我們在工廠裡要一直戴著口罩，每天測量兩次體溫，而且政府在5月中提高警戒級別後，管理層也建議我們不要外出。」

Cristylyn自稱自己是這起事件的幸運者之一，並希望疫情能早日受到控制，讓第2故鄉台灣能盡快恢復正常，「我認為該公司和台灣政府正盡其所能的克服危機。」

移工群聚感染事件，引發台灣對高科技產業仰賴移工的討論，人才招募公司Intelligence Manpower的不具名人力資源專家表示，「移工對台灣晶片產業的生產線相當重要，他們通常負擔大夜班時間，這是本地員工不願意上班的時間，移工通常被用來填補人力缺口。」

此外，人力資源專家也提到，台灣的科技製造業如果缺少外籍員工，可能會面臨重大災難，唯一的方法是提高生產線自動化程度，但並不是每個公司都能負擔得起這樣的投資。

目前台灣約有71.3萬名的外籍員工，其中63%任職於製造業，其餘則任職於醫療產業，在科技產業中，日月光雇用約1萬名移工占全體員工的18%，京元雇用超過2000人，此次也有員工染疫的超豐逾1000人，京鼎則有62人。