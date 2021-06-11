【回憶殺】演藝圈不缺美女，缺非常缺能將角色演得淋漓盡致的女演員，而往往演得好也不一定能大紅，大陸演技派女星郭珍霓就是最好例子之一，昔日在《母儀天下》和《步步驚心》中都令人眼睛為之一亮，但卻像是曇花一現，總是沒有爆紅的機會；從2016年後郭珍霓就鮮少出現螢光幕上，偶爾在社群分享近況，今年初曬出自拍照，39歲狀態仍維持很好，讓網友都直呼「太可惜」。

郭珍霓的故鄉在哈爾濱，從小就對演戲有興趣，大學考進中央戲劇學院表演系，同班同學幾乎都是戲劇圈有名的人，像是唐嫣、白百何、文章、孫堅和剛奪下白玉蘭獎肯定的童瑤；在一群有名的同學裡，郭珍霓其實也差不到哪裡去，有外貌又有演技，所以一畢業就踏入演藝圈，開始她的演員路。

郭珍霓除了能把嫵媚女人演得淋漓盡致，在《步步驚心》中也把苦情的綠蕪，詮釋得令人難以忘懷。(圖/ 摘自微博)

2005年起郭珍霓就戲約不斷，到息影前就拍了30幾部電視劇，還被冠上「橫店女王」的封號，其中2008年在《母儀天下》和佟麗婭演姊妹，雖然外貌沒有佟麗婭出眾，但憑著演技完美詮釋趙合德的嫵媚，一度被誇讚「美過趙飛燕（佟麗婭飾演）」；2011年在劉詩詩跟吳奇隆定情劇《步步驚心》裡，飾演悲情女角綠蕪，各種哭戲也哭的那麽美，還傳出她有「三秒落淚」的功力。

息影後的郭珍霓像是個旅遊部落客，經常分享到各地旅行的美照。(圖/ 摘自郭珍霓微博)

有頂流女主角的演技卻沒那種好運，郭珍霓演戲生涯幾乎沒能演女主角，基本上都是演女二，後來還淪落到戲份不多的配角，星途和她中戲的同學們比起來，真的差太多；因此在2016年後，郭珍霓決定息影，學著享受當下，去各個國家和城市旅行。

39歲的郭珍霓狀態仍保養得相當好，粉絲都期盼將來還能看到她重返戲劇圈。(圖/ 摘自郭珍霓微博)

在郭珍霓淡出戲劇圈後，不少網友都會感慨，「那麽會演又有美貌，為何郭珍霓就是萬年不紅」，時不時更會到郭珍霓微博留言，期待她將來有一天能回歸；今年初她在微博更新個人近況，曬出一張素雅的自拍照，今年39歲的她沒有太多精緻裝扮，狀態依舊像當初美好，讓許多粉絲都感到可惜，不知道何時才能看到一個眼神就能訴盡千言萬語的演技。