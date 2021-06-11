高端疫苗昨（10日）解盲二期試驗結果，其中陽轉率99.8%、中和抗體662，許多人好奇中和抗體要多高才有保護力？中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，中和抗體應具保護性，但多少目前並沒有絕對的臨界值來區分，因為各疫苗的檢驗方法不同，因此直接比恐有失科學嚴謹性，但台灣可拿已接種國際認證疫苗者的血清作標準，與國產疫苗受試者的血清以同樣方法檢驗後比較，如果結果不差，那為何不能用？

何美鄉在談話型節目《有話好說》上分享，2020年1月新冠肺炎突然爆發，當時有少數人緊急開始製作疫苗。回歸到去年二月，很多人都不知道什麼疫苗、技術會通過，每個方法都是有點在賭，但每個人都他所能去作，其中mRNA和腺病毒載體的疫苗脫穎而出，而這些國家就開始訂定了EUA（緊急使用授權），照做後就開始用。

何美鄉表示，透過三期臨床試驗，至少上萬人來證實施打疫苗者的感染率，確實比未施打的人還低，證實疫苗可有效預防COVID─19的死亡、重症、及疾病。WHO也為此於5/26召開會議討論。但至今，會議結論仍未公布。

何美鄉指出，高端疫苗解盲，中和抗體662，這個結果是否能是為保護性的指標來審核？她表示，以中和抗體作保護性替代指標是有法規科學背景的，因為有治療性的單株抗體，給了可降低患者重症的機率。這種抗體是具保護性的，而這些治療抗體也都是通過EUA的，不過，血清抗體含多種單株抗體，剩下的問題就交由量來解決其機率與分布了。

何美鄉透露，許多人好奇中和抗體要多高才算具有保護性？目前並沒有絕對的臨界值來區分，因為各疫苗都用不同的檢驗方法檢驗中和抗體。她認為直接用AZ、莫德納疫苗的中和抗體來做後繼疫苗保護性的審核比較基準，則科學嚴謹性不足。

何美鄉表示，簡單的解決方法就是要先建立一個標準化中和抗體的檢驗方法，像是拿接種過AZ、莫德納（國際認證疫苗）的人的血清當標準品，與國產疫苗受試者的血清以同樣方法檢驗之後比較，以不劣於AZ的精神來查核，也是一個非常可接受的科學方法來量化比較不同疫苗的抗體。

何美鄉也在臉書發文強調，EUA的查核是依照各國實況而定，假如，國外疫苗遲遲不來，國內疫情高漲，而國產疫苗接受審視之後，似乎中和抗體校價不劣於AZ（現在只有它在國內施打），那有何不可使用呢？這就是第三期臨床試驗在接踵而來的後繼型疫苗研發與審核過程中的可取代性。

(中時新聞網)