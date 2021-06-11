新冠肺炎疫情去年爆發，使外帶外送餐飲市場胃納加大，防疫升至三級警戒、餐廳禁止內用更使美食外送業績大幅成長，完全採外送外帶經營的台灣達美樂自疫情升級至今4周，披薩與炸雞的銷售業績就成長了3倍，同時網購業績、平均交易單價，以及加價購商品的點購率亦都成長。預料，在本土疫情未有效受控前，所有餐飲美食外送業者的業績都可望持續成長。

台灣達美樂公布防疫升級近四周以來的大數據資料分析顯示，疫情升級前後，達美樂外送跟外帶的占比互為消長了10%，因應市場所需，外送業績成長逾10%，並且高達7成以上的業績從網購而來。而達美樂主力銷售品項披薩跟炸雞，因符合「免煮即食」需求，再加達美樂有自己的外送車隊穩定提供專業的外送服務，協助消費者解決Stay Home的備餐問題，整體業績大幅增加了3倍。

台灣達美樂的調查亦發現，疫情升溫後，民眾被迫宅在家，食物成為重要「療癒劑」，愈來愈多消費者願意透過「吃」來創造小確幸， 所以近四周達美樂的平均交易單價上漲了10%，加價商品的被點購率也提升了15個百分點。

面對疫情，達美樂強調公司將持續不斷的執行最高防疫措施，堅定且穩定的持續提供餐點服務，其中包括:

1.每份餐點均依標準SOP 操作、高溫烘烤製作。

2.在網購平台提供立即訂餐及預約訂餐(當日及7天內的餐點)並可使用刷卡零接觸的餐點外送服務。

3.在實體店鋪全面提供提供電子支付的對應功能（信用卡刷卡/第三方支付 Line Pay、Apple Pay、Google Pay 等）。

4.全體員工，每日監測健康情況，保持強健體魄，持續穩定的提供餐點及外送服務。

(工商 )