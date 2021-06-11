儘管本季待在勇士並未打出應有表現，根據《Yahoo Sports》在11日報導，勇士後衛烏布雷仍然吸引包含尼克、熱火、馬刺等隊的高度招募興趣，打算在他今年夏天成為自由球員之後開始全力爭搶，接著就看烏布雷想要爭搶總冠軍？還是想賺錢了？

烏布雷上季在太陽打出生涯最佳賽季，可是本季加盟勇士之後，雖有場均15.4分、6.0籃板，三分命中率卻低到3成16，更因太容易受傷，本季也只打56場例行賽，更因為手指受傷提前報銷，也讓勇士在附加賽僅靠柯瑞三分火力苦撐。

目前最希望搶到烏布雷的球隊，當屬剛在季後賽首輪遭到老鷹淘汰的尼克，因為尼克非常渴望可以搶到一名先發等級的小前鋒，也讓他們陣容更加整齊，同時尼克也是目前為數不多可在今年夏天替他提供超過950萬美元年薪的球隊之一。

只是假如烏布雷跳槽熱火，也算是不錯的選擇，他可以跟吉米巴特勒、阿德巴約兩名明星隊友搭配，或許擁有比起跳槽尼克更高的奪冠機會，前提是烏布雷必須趕緊找回健康的身體，以及應有的外線準度或手感，否則無論他跳槽哪裡，結局恐怕跟待勇士差不多。

(中時 )