美系外資針對智邦(2345)出具最新研究報告，認為智邦目前對於員工染疫風暴一切仍在可控範圍，也維持先前對智邦的第二季營收預估，單季營收季增加8%、年增加13%，維持智邦加碼評等、目標價320元。

苗栗竹南掀起移工染疫風暴，智邦對當地全數員工均進行快篩，目前累計確診病例達41名，智邦也決議將針對對竹南廠全體人員進行PCR檢測，美系外資表示，有鑑於受到員工染疫，智邦宣布將對6月份產量將有約10%的影響，對6月營收影響則約為5%，主要是因為智邦會優先考慮高附加值的產品。

美系外資表示，維持先前對於智邦的第二季營收預估，單季營收落在142億元、季增加8%、年增加13%，目前看智邦對於整體疫情狀況是可控的，且祭出積極作為以降低進一步傳染風險，故維持加碼評等、目標價320元。

智邦5月合併營收為49.11億元，月成長6.18%、年增加約30.49%；累計前5月合併營收為227.34億元，較109年同期增加約16.23%。