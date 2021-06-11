金管會證期局表示，核准兆豐國際投信申報募集開放式股票型「兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金」，由土銀擔任基金保管機構，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額3億元。

證期局指出，此基金自成立日起3個月後，投資於台灣上市櫃、興櫃、創新板上市公司股票及存託憑證的總金額，不得低於基金淨值的70％，且投資於符合所訂現金股息殖利率標準的金融傳統產業股票總金額，不得低於基金淨值的60％。

(時報資訊)