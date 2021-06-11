全台新冠疫情持續延燒，各縣市均進入三級警戒至6月28日，學校都採取遠距教學，讓父母與小孩相處的時間變多，而藝人陳子玄也多了和4歲的兒子恩恩相處的機會，而她昨（10）日和恩恩的一段對話，讓陳子玄忍不住一聽就想哭。

陳子玄10日晚在facebook發文表示，當自己對恩恩說外公到天上去了，恩恩問：「到天上去做什麼？」陳子玄表示因為外公年紀大了需要休息，所以到天上去做天使了，「阿祖現在過得很快樂，可以到處去玩喔！」

恩恩再問陳子玄：「妳也會到天上去嗎？」陳子玄回答：「有一天我也會到天上去的，等到我好老好老的時候，可是那時候你就長大囉！」此時恩恩突然冒出一句：「不要！我會很想妳。」讓陳子玄一聽就好想哭。

陳子玄表示，希望未來自己離開的那天，恩恩已經長大到足以強面對生離死別、生命中有其他的重心可以轉移父母的離開帶給他的傷痛、有伴侶能填補父母的空缺，陪伴他們走過沒有父母的日子。陳子玄坦言恩恩現在年紀還小，她的這些想法似乎還太早，但有時就是會有這種感觸。

陳子玄發文也引起不少網友共鳴，紛紛留言表示「你也要很高興喔，恩很聰明，已經有生老病死的觀念了，很棒」、「恩恩很懂事，理解能力很好，懂媽媽在跟他聊什麼，好感動噢！聰明的孩子」、「真的，我也常常會想到」、「疫情嚴重，避免跨縣市移動，減少感染風險，在外的遊子們今年端午節就不必回來考驗阿公阿嬤的免疫力了」，也有網友想緩和氣氛問「恩恩是拿著屁屁偵探在回答問題嗎」讓不少網友開始蓋樓。

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