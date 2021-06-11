立法院議事轉播

高端疫苗昨(10日)公布新冠疫苗二期臨床試驗數據，指出該試驗「解盲成功」。民進黨立委林俊憲今(11日)在立院質詢時詢問衛福部長陳時中，「國產疫苗會不會有信心危機」，陳時中則回應，「科學數據會說話，用太多臆測跟立場來批評，這是沒必要，回歸理性跟科學才是重要事情」。

另外，林俊憲質詢時提到紓困計畫時表示，就我們目前紓困計畫，你原本規劃撐幾個月？發這些預算是希望他們撐幾個月？勞動部長許銘春回應，當時後規劃大概是5、6、7月；林說，「三級到七月目前看起來沒辦法解除，一定要繼續紓困下去」，許回應，這部分行政院跨部會滾動檢討。

林俊憲追問「那時候都沒討論普發嗎?」「亞洲四小龍都普發、美國普發有排富...亞洲四小龍只有台灣沒有」；許銘春說，當時候考量針對經濟弱勢的...」；林俊憲也批，你紓困1.0、2.0、3.0計畫不是做得很好，而是疫情控制得很好，對經濟傷害沒那麼大，社會反彈很小因為時間很短，但這次不一樣！

至於疫苗部分，林俊憲也問「未來民眾若選擇不打國產疫苗可以嗎?」陳時中說，「當然可以，都沒強迫」；至於民眾被通知打疫苗，可以了解打什麼廠牌疫苗嗎?陳時中回應，未來通知會讓系統有的話，可以選擇，可以事先挑好，打時候也會是知情同意。

被問及如果很多人不選國產疫苗?陳時中則說，「當然這是大家的選擇啦」、「但也不會這樣，有很大比例民眾對國產疫苗有信心」。林俊憲進一步問「何時解除三級警戒？」陳時中在備詢時回應，目前來講還沒有那樣條件；林追問有沒有明確的條件？陳回應，「各國都不會去訂解除標準」。

林俊憲再問，衛福部計畫10月有6成以上民眾打完疫苗，那這樣就能解除三級?接種疫苗人口到六成就能解除三級?陳時中回應，若有那樣比例加上染疫人數控制到一定人數當然是可以；林俊憲再問，「那我看三級至少要到10月?」陳時中回應，「我不做這樣預測」。

(中時新聞網)