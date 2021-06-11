台灣汽車分期金融龍頭和潤企業啟動無擔保普通公司債標售案，原訂發行5年期25億元，然因各銀行、券商等金融機構參標情況熱絡，總投標金額達51億元，超額認購率逾204％，最終開標結果加量至發行30億元，發行年期維持為5年期，本次完成標售之無擔保普通公司債亦計劃於7月下旬發行。

和潤企業因近年在各項業務拓展迅速，募集資金主要用於充實營運資金、增加資金配置的彈性，為未來的成長預作準備，在第一季發行22億元公司債後，再次啟動第二季籌資計畫，本次共計9家金融機構得標，包括華南銀行、群益金鼎證、凱基證、元大證、永豐金證、台新銀行、兆豐證、富邦證、元富證，並由華南銀行取得主辦承銷商資格。

和潤企業表示，近期因新冠肺炎疫情趨勢不明朗，台灣債券市場交投清淡，投資趨於保守及居家辦公等因素干擾下，此案認購率及結標利率仍相當亮麗，足以顯見和潤企業強勁之募資實力，以及金融機構對和潤企業的堅強支持。

和潤企業營運範疇以汽車／機車／商用貨車分期，及醫療設備／營建機具／工具機分期租賃等為主要業務，全國共有20個營運據點。在轉投資事業上，看好共享經濟趨勢發展迅速以及分期付款業務客群深化，自去年起，入股母公司和泰汽車旗下自駕iRent及附駕yoxi兩個品牌，積極拓展汽機車分期業務與培養潛在消費族群，發揮整合之綜效。在中國轉投資事業則以汽車租賃、設備融資租賃及保理業務（應收帳款收買）為主，共在25個沿海及內陸一線城市設有營業據點。