韓國美女DJ MIU（원미령）有「翻版潤娥」之稱，精緻立體的五官及魔鬼級身材曲線，讓她擁有大批的粉絲喜愛她，在個人IG目前擁有166萬粉絲追蹤，日前（9日）在個人社群PO一張性感照面，只見她只穿的一件圍裙，貼文吸引超過8萬名粉絲按讚，DJ MIU除了是名DJ以外，私下的她更是一名「球鞋女神」，收藏許多冷門款式的球鞋。

MIU（9日）在社群放上一張在廚房所拍攝的照片，看見她只穿一件淺藍色的圍裙，可以看到胸部側面豐滿的外型、火辣的身材曲線，令人感到性感十足，手裡拿個兩個淺藍色的陶瓷玻璃圓盤，她表示：「沒錯！我不擅長做飯。」並對著鏡頭放電，讓許多喜歡她粉絲直呼：「太性感了！」

DJ MIU也有在經營個人的Youtube頻道，能讓喜愛她的粉絲，更貼近她的日常生活，在頻道中可以看到DJ MIU在世界DJ節（World Dj Festival）的演出片段，看她在大舞台表演模樣，台風穩健十足，令許多喜愛她的DJ表演。在她的Youtube頻道上，也能看到這位身材火辣的美女的日常，平常會去洗車場洗車或是書店看書，讓粉絲朋友們看到DJ MIU不同的一面。

MIU去年在世界DJ節（World Dj Festival）表演，台風相當穩健。（圖/youtube)

DJ MIU去書店看書模樣。（圖/youtube)

許多粉絲朋友在底下留言回應：「沒關係，我會做菜給妳！」、「我愛你姐姐」、「太辣了！」、「美麗勝過做菜」、「這是美麗與性感」、「祝你今天有美好的一天」、「每天戴口罩，保護妳的健康」、「想喝茶」

(中時新聞網)