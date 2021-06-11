藝人「姐姐」謝金燕岀道至今32年，在歌壇占有一席之地的她，私下行為相當親民，常靠著社群網站與粉絲互動，近日在Instagram開放限時動態問答，被粉絲問及能否復刻30年前電影作品《新七龍珠》的角色?她毫不猶豫附上對比照，讓粉絲驚呼:「根本沒有變」。

謝金燕表示被粉絲詢問能否復刻昔日電影作品《新七龍珠》？她二話不說立刻答應，隨後PO出1991年在電影《新七龍珠》飾演ㄚ頭一角的劇照，只見她留著一頭微捲及肩長髮，身穿白襯衫搭配米白色寬沿帽，手裡還舉著一把槍，表情似乎有點驚恐，另一張則是復刻同樣畫面，不僅服裝造型，就連表情都模仿的維妙維肖，只差在手上武器是拿吸塵器代替，更搞笑寫下劇名《2021新冠肺炎》。

接著，謝金燕表示：「疫情結束，我也變諧星了」，直呼自己的行為根本寵粉無極限，對此，粉絲也紛紛回應：「姐姐怎麼那麼可愛！瀏海長度也沒變，回答都好有誠意」、「根本沒變過，還是一樣少女」、「什麼！我一直以為姐本來就是諧星，原來是我誤會了」、「我小時候超愛看這部，超好看」。

此外，更有問粉絲問及：「如果結婚會離婚，姊姊會想再結婚嗎」，謝金燕先是反問「你呢？」之後又回答「還有，姐沒結過婚，不應該用『再』喲」，另外粉絲也詢問感情狀態：「請問有男友嗎」，她也大方回應「沒有」，坦然面對粉絲提問感情生活。

(中時新聞網)