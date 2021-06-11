連續7日補水，水情略轉穩定，10日桃園市長鄭文燦更宣布，解除桃園市轄內停止洗車業務的限制，北區水資源局指出，截至11日上午6時石門水庫蓄水率已達39％，相較昨日成長2.4％，並預估未來仍有195萬噸水會入庫補水。
根據北水局提供的資料，10日至11日期間石門水庫累計降雨量25.9毫米，且蓄水率經持續的進補已經達到39％，相較昨日提升2.4％，但比較過去7日的漲幅，補水速度似乎有趨緩的現象，但仍會持續進補，資料預估，目前已入庫100萬噸的水量，未來仍有195萬噸水量將入庫止渴。
(中時 )
連續7日補水，水情略轉穩定，10日桃園市長鄭文燦更宣布，解除桃園市轄內停止洗車業務的限制，北區水資源局指出，截至11日上午6時石門水庫蓄水率已達39％，相較昨日成長2.4％，並預估未來仍有195萬噸水會入庫補水。
根據北水局提供的資料，10日至11日期間石門水庫累計降雨量25.9毫米，且蓄水率經持續的進補已經達到39％，相較昨日提升2.4％，但比較過去7日的漲幅，補水速度似乎有趨緩的現象，但仍會持續進補，資料預估，目前已入庫100萬噸的水量，未來仍有195萬噸水量將入庫止渴。
(中時 )
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