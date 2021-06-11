中方火箭軍夜間訓練東風-26火力打擊

中方火箭軍最近在快速反應演訓中，試射了射程可達4,000公里的「航母殺手」東風-26彈道飛彈。而軍事專家說，解放軍展現提升的反艦戰力，在於警告外國部隊，「少干涉中國的核心利益」。

據《南華早報》（South China Morning Post）10日報導，在中國大陸央廣軍事周二公開的影片中，火箭軍導彈旅夜間在不明的野外訓練場鍛鍊作戰能力。在這場演訓中，他們模擬了火力打擊，還有導彈迅速交接轉載，以發動第二波打擊等課目，來鍛鍊夜間作戰能力。而在畫面中可以看到，有1架無人機協助鎖定目標。

央廣軍事說，出現在這次演訓中的，是東風-26飛彈，它可以對地面與海上目標進行核子或傳統打擊。而香港軍事評論員宋忠平說，這次演訓顯示，火箭軍是在練打目前對中方實際構成威脅的大型水面艦。「中國火箭軍一直在訓練發射各式飛彈，而東風-26能打擊對中方造成最大威脅的航母，」他說，「提高對軍艦的打擊力可能是在警告其他國家，告訴他們別干涉中國的核心利益，而那也能加強中方的威懾力。」

去年8月時，解放軍在南海西沙群島附近，發射了包括東風-26在內的兩枚航母殺手飛彈，以警告先前派兩支航母戰鬥群巡航南海的美國。

而火箭軍導彈旅轉載指揮員鄧寬說，相關演訓能增進飛彈操作員的技能，並提高戰場的生存力。他強調，夜間迅速的導彈轉運需要他們增進精準度，以節省時間，執行其他攻擊任務，好提高在實戰中的生存力。

另一方面，火箭軍導彈旅副旅長姜峰說，最近他們常態化進行夜間演訓，臨時變換發射陣地、臨時變換打擊目標，不僅連續進行火力突擊波次轉換，也連續進行部署地域轉換，以檢驗訓練成效，為提升全旅待戰，並隨時能戰的能力奠定了堅實的基礎。

(中時新聞網)