大陸央視新聞用戶端11日報導，英國政府當地時間10日發表第48份香港問題報告，對此，中國駐英國使館發言人指出，英方不顧中方反對，執意發表所謂《香港問題半年報告》，對香港事務指手畫腳，這是對中國內政的粗暴干涉，是對國際關係基本準則的嚴重違反。中方對此強烈不滿和堅決反對，並已向英方提出嚴正交涉。

使館發言人強調，首先，所謂中方違反《中英聯合聲明》完全是偽命題。《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任。英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。中國政府管治香港的依據是《中國憲法》和《香港基本法》，而非《中英聯合聲明》。任何外國無權藉口該聯合聲明插手香港事務、干涉中國內政。

第二，所謂中方壓制香港民眾權利自由純屬顛倒是非。香港回歸以來，中方始終全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，香港民眾享有前所未有的權利自由。

《香港國安法》旨在有效堵塞香港在國家安全方面存在的法律漏洞，針對的只是極少數危害國家安全的犯罪分子，有利於維護廣大香港民眾依法享有的權利自由。

完善香港選舉制度，落實「愛國者治港」原則，將更好推動香港民主制度健康發展，更好保障香港民眾權利自由。有關舉措得到香港民眾普遍歡迎和積極支持，不僅有利於鞏固和完善「一國兩制」，有利於促進香港繁榮穩定，也符合包括英國在內各國在港公民和企業及國際社會的共同利益。

第三，香港事務純屬中國內政，不容任何外來干涉。香港是中國的香港。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，全面準確貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。

中方再次敦促英方認清現實和大勢，尊重中國主權和統一，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，以免給中英關係帶來進一步干擾。

(中時 )