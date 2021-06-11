今年端午節3天連續假期，台中市預估觀光景點旅遊人（車）潮將銳減，另交通部高速公路局預估這次連假國道交通需求量亦將下降，取消連假期間高乘載管制及入口匝道封閉等管制措施，因防疫自6月11日21時起至6月15日6時止，將嚴格匝道儀控管制，延長儀控紅燈秒數，控管車流量。

適逢全國防疫3級警戒期間，國內COVID-19疫情仍然嚴峻，台中市風景區、自行車道、登山步道及交通運輸場站旅客服務中心等場域均暫停開放，為維護本市連續假期間交通安全順暢，台中市警方針對重點地區、路段期前規劃交通疏導（管制）勤務，並視疫情機動、彈性調整交通疏導。

自6月11日起至6月14日止，交通疏導規劃內容如下：

高速公路交通疏導措施：

(一)高乘載管制、入口匝道封閉、開放路肩措施：因應全國疫情三級警戒均取消。

(二)收費措施：單一費率(無每日20公里優惠里程)。

(三)匝道儀控：實施嚴格匝道儀控管制。

端午節連假期間本市易壅塞路段：

(一)國道1號豐原交流道銜接中山路及中正路周邊道路。

(二)國道1號大雅交流道銜接中清路及環中路周邊道路。

(三)國道1號臺中交流道銜接臺灣大道往市、郊區及環中路周邊道路。

(四)國道1號南屯交流道銜接五權西路往市、郊區及環中路周邊道路。

(五)國道4號后豐匝道出口銜接豐原區三豐路及周邊沿線路段。

(六)國道3號大甲交流道銜接中132線外埔區、大甲區甲后路周邊道路。

(七)國道3號霧峰交流道銜接霧峰區中正路、中投交流道匝道出口銜接中投西路周邊道路。

(八)國道1號王田交流道銜接中山路及沙田路周邊道路。

(九)高鐵、臺鐵臺中站等鐵公路車站區周邊道路。

(十)臺74線沿線路段及匝道出、入口周邊道路。

10大觀光熱區、熱點：

(一)新市政中心百貨商圈、秋紅谷、臺中歌劇院。

(二)草悟道、市民廣場。

(三)逢甲夜市。

(四)中央公園。

(五)大坑風景區、九號、十號登山步道。

(六)東豐綠廊自行車道、潭雅神自行車道、后豐鐵馬道。

(七)新社、東勢林場風景區。

(八)鐵砧山風景區、大安濱海樂園。

(九)清水高美濕地。

(十)谷關風景區。

台中市警察局長楊源明呼籲，「連假不出門、疫情不上門」、「端午不返鄉、守護我故鄉」，端午節連假適逢國內疫情嚴峻期間，非必要儘可能避免返鄉移動、開車出遊，如有外出，亦請事先做好車況檢查，了解各項交通疏導措施，並善用即時路況資訊，才能避開壅塞路段，縮短路程時間。

交通警察大隊長陳松寅說，端午節連續假期已規劃相關疏導管制措施執行，請民眾配合以維持交通秩序，本局將主動連線警廣臺中分臺，隨時做路況插播，說明本市最新交通狀況、疏導措施等資訊，供駕駛人行車參考。

(中時 )