虹揚-KY(6573)受惠於二極體需求強勁，且保護元件產品及SiC蕭特基二極體、SiC MOSFET等新產品將於下半年陸續發酵，目前訂單能見度已達明年第1季，虹揚-KY發言人程御峰表示，整體營運看起來樂觀，可望擺脫虧損重返獲利。

台灣本土新冠肺炎疫情自5月中開始漸趨嚴峻，虹揚-KY台灣分公司啟動員工分流上班機制，但整體營運維持正常，5月合併營收為2.14億元，較上月增加3.49%，年增75.23%，營收連續兩個月突破2億元，也是虹揚-KY上市後首次連續兩月營收破2億元，累計前5月合併營收為9.46億元，年成長69.18%。

就產品來看，5月銷售最亮眼的產品為橋式整流器，因應外界龐大的電源供應整流需求，佔比攀升至43%；太陽能二極體雖然前端原物料較為短缺，但仍維持在30%左右佔比。

程御峰表示，電源供應類分離元件、太陽能旁路二極體需求強勁，訂單能見度至年底，甚至部份交期已排到明年；同時虹揚-KY也積極佈局保護類元件與蕭特基二極體等產品，並有數種熱門封裝產線擴增，預計於第2季將陸續完成佈建，完成後產能可提升約35%，希望能於今年下半年開始挹注公司業績。

在新產品部分，虹揚-KY保護元件主要為ESD、TVS等，並鎖定3C、NB等消費性電子領域，預計下半年有明顯進展，對公司業績及毛利可望有明顯貢獻。 除保護類元件，虹揚-KY研發的快恢整流二極體、太陽能旁路二極體、橋式整流器、SiC蕭特基二極體、SiC MOSFET、MOSFET等10餘款新產品研發亦可望於今年第4季或明年第1季對公司業績帶來正向發展。

(時報資訊)