11日，根據日本每日新聞（Mainichi）報導， 日本政府正考慮原訂20日結束包括東京等目前正在實施的緊急狀態。不過，在7月底東奧復賽前，還是會維持限制較少的寬鬆版緊急狀態。

新變種病毒株未來變化與醫療量能持續緊繃，是日本政府擔心的兩件事，但平心而論，目前在緊急狀態實施期間，新確診者數量的確有比較少一點。

每日新聞指出，較寬鬆的緊急狀態下，餐飲店家也會被要求縮短營業時間，不過規定就比較沒那麼嚴格。現在是要求這些居酒屋或餐館等，都需要在晚上8點之前打烊，並不可提供酒精性飲料。

不過，日本政府最後裁定，尚需等到下周的下半周。

民意調查顯示，大多數日本民眾反對這次東奧復賽活動，因擔心海外運動員以及遊客將新冠病毒帶進日本。事實上，自2020年疫情爆發後，日本幾乎已全面封鎖國外遊客入境。

日本政府曾表示，東奧一定如期登場，有位國際奧委會（IOC）成員也說，除非世界末日來臨，否則東奧將在7月23日舉行開幕式。

(時報資訊)