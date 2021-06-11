立委張廖萬堅、台中市議員林祈烽號召善心團體及企業以行動力挺警察弟兄，捐贈警第六分局1萬片醫療口罩及100個防護面罩，希望員警安心執勤。（盧金足攝）

民代揪企業、公益團體捐贈警第六分局1萬片醫療口罩及100個防護面罩，希望員警可以安心執勤，無後顧之憂。（盧金足攝）

國內新冠肺炎疫情遲未降溫，警方堅守治安、交通安全的任務，立委張廖萬堅、台中市議員林祈烽憂心員警站在第一線，協助執行各項防疫工作，號召善心團體及企業以行動力挺警察弟兄，捐贈警第六分局1萬片醫療口罩及100個防護面罩，希望員警可以安心執勤，無後顧之憂。

疫情令人不安，因應端午連續假期，恐有返家團聚的人潮移動，導致疫情擴散風險，員警執行各項勤務常與民眾有直接接觸的機會，因而有較高的染疫風險。

張廖萬堅及林祈烽號召財團法人台灣行善文化藝術基金會及新新管理顧問有限公司響應公益，由新新管理顧問有限公司董事長温燿嘉及林祈烽議員親至第六分局致贈1萬片醫療口罩及100個防護面罩。

林祈烽說，員警與民眾面對面近距離接觸，務必要注意自身安全，千萬不可輕忽，防疫需要大家共同努力，希望發揮民間的力量來守護第一線執勤的員警。

警第六分局分局長吳耀南感謝張廖萬堅及林祈烽，以及財團法人台灣行善文化藝術基金會及新新管理顧問有限公司熱心公益，捐助防疫物資保護員警健康，善用這些愛心資源，讓員警感受到防疫作戰並不孤獨，共同為國人健康努力。

(中時 )